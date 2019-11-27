«Комос Групп» приостановил поставки молока в Китай из-за нарушения интеллектуальных прав

Агрохолдинг «Комос Групп» из Удмуртии, куда в том числе входит Казанский молочный комбинат, приостановил поставки молочной продукции в Китай, которые начались в этом году.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что приостановка связана с нарушением интеллектуальных прав. На данный момент по этому поводу идет разбирательство в международных судах.

«Среди недобросовестных игроков присвоение чужих брендов, готовящихся к выходу на местный рынок, — очень популярная практика. Дело в том, что в Китае исключительные права на торговую марку обычно предоставляются субъекту, который первым подает заявку на торговую марку в китайский офис по регистрации торговых марок. И с такой ситуацией столкнулся не один производитель России, наш случай не первый», — цитирует ее «Интерфакс».

Напомним, обанкротившийся Казанский молочный комбинат был выкуплен холдингом «Комос групп» в 2017 году. Общий объем инвестиций на 2017—2021 годы запланирован в сумме 3,5 млрд рублей. В июле этого года молочный комбинат открыли после модернизации.