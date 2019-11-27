«Спорт-Экспресс» опубликовал топ-10 зарплат хоккеистов «Ак Барса»
Российское издание «Спорт-Экспресс» опубликовало рейтинг зарплат хоккеистов казанского «Ак Барса».
По их данным, самым высокооплачиваемым является нападающий Данис Зарипов с зарплатой 130 миллионов рублей в год. На втором месте — Джастин Азеведо, зарабатывающий 105 млн рублей в год.
Список из 10 самых высокооплачиваемых хоккеистов «Ак Барса» выглядит следующим образом:
1. Данис Зарипов — 130 миллионов рублей;
2. Джастин Азеведо — 105 млн рублей;
3-4. Эмиль Гарипов — 75 млн рублей;
3-4. Владимир Ткачев — 75 млн рублей;
5-8. Патрис Кормье — 65 млн рублей;
5-8. Артем Лукоянов — 65 млн рублей;
5-8. Кирилл Петров — 65 млн рублей;
5-8. Мэтт Фрэттин — 65 млн рублей;
9. Андрей Педан — 60 млн рублей;
10. Станислав Галиев — 55 млн рублей.
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