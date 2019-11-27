Новости спорта

18:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Спорт-Экспресс» опубликовал топ-10 зарплат хоккеистов «Ак Барса»

17:04, 27.11.2019
«Спорт-Экспресс» опубликовал топ-10 зарплат хоккеистов «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Российское издание «Спорт-Экспресс» опубликовало рейтинг зарплат хоккеистов казанского «Ак Барса».

По их данным, самым высокооплачиваемым является нападающий Данис Зарипов с зарплатой 130 миллионов рублей в год. На втором месте — Джастин Азеведо, зарабатывающий 105 млн рублей в год.

Список из 10 самых высокооплачиваемых хоккеистов «Ак Барса» выглядит следующим образом:

1. Данис Зарипов — 130 миллионов рублей;

2. Джастин Азеведо — 105 млн рублей;

3-4. Эмиль Гарипов — 75 млн рублей;

3-4. Владимир Ткачев — 75 млн рублей;

5-8. Патрис Кормье — 65 млн рублей;

5-8. Артем Лукоянов — 65 млн рублей;

5-8. Кирилл Петров — 65 млн рублей;

5-8. Мэтт Фрэттин — 65 млн рублей;

9. Андрей Педан — 60 млн рублей;

10. Станислав Галиев — 55 млн рублей.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров