«Может, разыграл?»: перевозчики Казани ответили на провокации в соцсетях

Фото: кадр видео из соцсети

Председатель ассоциации АТП РТ прокомментировал два обвинения перевозчиков из соцсетей. В обоих случаях ассоциация АТП изучала данные с камер видеонаблюдений.

В первом случае Темляков прокомментировал появившееся видео в социальных сетях, где пассажир якобы падает из автобуса.

«Внимательно изучили видео, пассажир словно выпрыгивает из автобуса, приземляется лицом вперед. На записи стоит дата 23 ноября (суббота). Видео в Сети появилось только вчера. К сожалению, техническая возможность хранить записи видеорегистратора более двух-трех суток отсутствует, в связи с большим объемом видеозаписей. Информации из ГИБДД о падении не поступало, заявления от пострадавшего также не было. Может кто-то специально разыграл падение?» — ответил на выпады председатель АТП.

Вторая жалоба связана с обилечиванием пассажира. Некий аноним сообщил, что кондуктор предложила проехать в автобусе без билета со скидкой. После просмотра видеозаписи было установлено, что женщина просила проехать за 20 рублей, на что получила отказ.

«Со слов кондуктора, когда пассажирка выходила из автобуса, ее обругала и сказала, что будет жаловаться на то, что она «грубо работает». Видимо не нашла лучшего варианта, как написать в группу в социальной сети», — прокомментировал Темляков.

Напомним, что за сентябрь с ПАТП-2 в Казани по разным причинам уволили 76 кондукторов. В основном уволенные не привозили выручку, которая предусмотрена планом.