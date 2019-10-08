За месяц с казанского ПАТП-2 уволили 76 кондукторов

За сентябрь с ПАТП-2 в Казани по разным причинам уволили 76 кондукторов. Об этом на пресс-конференции рассказал директор автотранспортного предприятия Альберт Мухаметшин.

В основном уволенные не привозили выручку, которая предусмотрена планом.

Напомним, на этой пресс-конференции председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков лично заявил об увольнении шести кондукторов казанских автобусов за продажу «фальшивых» билетов. Подробнее — в материале «Реального времени».