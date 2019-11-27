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В одном из уфимских дворов появилась окровавленная «Ока»

16:30, 27.11.2019
В одном из уфимских дворов появилась окровавленная «Ока»
Фото: vk.com/bashdtp

Во дворе одного из домов в Уфе появился автомобиль «Ока» с разбитыми окнами и пятнами крови. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Полицейские Уфы уже начали проверку по данному факту. Правоохранителям удалось установить хозяина автомобиля.

«В полицию поступило несколько сообщений от граждан, что во дворе по улице Зенцова обнаружили припаркованный автомобиль марки «Ока» с разбитыми стеклами и пятнами бурого цвета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлен хозяин автомобиля», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы МВД по Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в переходе к ДК «Энергетик» обнаружено тело местного бездомного. Мужчина замерз насмерть. При этом проходящие рядом люди не заметили ни умирающего мужчину, ни его тело уже после смерти.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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