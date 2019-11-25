В Татарстане люди сутки проходили мимо тела бездомного, не замечая, что человек умер

Фото: соцсети

В Набережных Челнах в переходе к ДК «Энергетик» обнаружено тело местного бездомного. Мужчина замерз насмерть. При этом проходящие рядом люди не заметили ни умирающего мужчину, ни его тело. Информацию «Реальному времени» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно «Реальному времени», личность погибшего установлена. Им является 54-летний бездомный.

В соцсетях люди выступили с осуждением равнодушия прохожих. При этом некоторые жители написали, что лично видели, как бездомного подкармливают горячим супом.

В Казани активисты «Доброго фуд-трака» на новой точке — в парке им. Петрова в Кировском районе — за шесть выездов раздали около 300 порций горячего питания.