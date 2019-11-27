В Париже проходят протесты на тракторах

Фото: кадр видео из соцсети

В столице Франции протестные акции устроили фермеры. Сегодня фермеры из разных регионов страны выехали в Париж на сотнях тракторов.

Акция протеста организована Национальной федерацией профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) и профсоюза молодых фермеров (Jeunes Agriculteurs). Фермеры приехали из разных регионов страны и требуют восстановить экспорт сельскохозяйственной продукции.

PARIS — Un tracteur sur les #ChampsElyses ... celui de la police pour retirer la paille des agriculteurs qui bloquaient l’avenue. #sauvetonpaysan pic.twitter.com/qUjkKWFYy9 — Clment Lanot (@ClementLanot) 27 ноября 2019 г.

«Мы хотим, чтобы власти нас услышали до того, как сельское хозяйство придет в упадок. Мы видим, что Франция, которая была экспортером сельскохозяйственной продукции, перестает ей быть. И мы начинаем больше импортировать продукцию, чем экспортировать. Очень жаль, особенно для страны, у которой огромный потенциал в этой области», — цитирует «РИА Новости» одного из фермеров.

По планам, трактористы должны выехать на авеню Фош, которая ведет к Триумфальной арке. На месте уже дежурят полицейские, установлены ограждения.

Deux cortges d’agriculteurs fusionnent et convergent vers Paris.



C’est dsormais + d’une centaine de tracteurs qui ralentissent la circulation sur l’autoroute A13 en direction de la capitale. pic.twitter.com/4dG21KcwaD — Clment Lanot (@ClementLanot) 27 ноября 2019 г.

Ранее в Париже в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие 3,6 тысячи человек.