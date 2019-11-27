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В Париже проходят протесты на тракторах

14:44, 27.11.2019
В Париже проходят протесты на тракторах
Фото: кадр видео из соцсети

В столице Франции протестные акции устроили фермеры. Сегодня фермеры из разных регионов страны выехали в Париж на сотнях тракторов.

Акция протеста организована Национальной федерацией профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) и профсоюза молодых фермеров (Jeunes Agriculteurs). Фермеры приехали из разных регионов страны и требуют восстановить экспорт сельскохозяйственной продукции.

«Мы хотим, чтобы власти нас услышали до того, как сельское хозяйство придет в упадок. Мы видим, что Франция, которая была экспортером сельскохозяйственной продукции, перестает ей быть. И мы начинаем больше импортировать продукцию, чем экспортировать. Очень жаль, особенно для страны, у которой огромный потенциал в этой области», — цитирует «РИА Новости» одного из фермеров.

По планам, трактористы должны выехать на авеню Фош, которая ведет к Триумфальной арке. На месте уже дежурят полицейские, установлены ограждения.

Ранее в Париже в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие 3,6 тысячи человек.

Общество
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