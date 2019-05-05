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Во Франции в протестах «желтых жилетов» участвовали более 3 тысяч человек

03:42, 05.05.2019
Во Франции в протестах «желтых жилетов» участвовали более 3 тысяч человек
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Во Франции в протестах «желтых жилетов» по последним данным участвовали 3,6 тысячи человек.

В Париже в акциях протеста приняли участие более 1 тысячи демонстрантов. На прошлой неделе французы были активнее — в стране протестовали 5,5 тысячи человек, из них в Париже — 2,6 тысячи, передает BFM TV.

Акции «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился снизить подоходный налог в стране.

Общество
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