Тренер «Ак Барса»: «Серия побед нас не расслабляет»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против «Сибири».

Хороший выезд у нас получился в плане набора очков, результата, неплохие матчи в плане содержания игры. Но старую поговорку «То, что не сломано, чинить не надо» оставим водопроводчикам — нам есть над чем работать. После поездки немного отдохнули, подготовились к домашней серии. Если вспомнить, у нас с «Сибирью» был напряженный матч. Во многом благодаря лучшей игре в неравных составах и отличной игре вратаря мы одержали победу. «Сибирь» боролась с первой до последней минуты, сейчас они проиграли серию матчей, поэтому лишний раз им искать какую-то мотивацию не приходится.

— У «Сибири» 7 поражений подряд, у «Ак Барса» 6 побед подряд. Такие статистические детали будут играть какую-то роль в предстоящем матче?

— Каждая встреча — по-своему новая, поэтому на подобные серии никто не обращает внимания. Мы, несмотря на победы, самокритично подходим к анализу своих игр, и даже более критично к победам, нежели к поражениям. Поэтому серия побед нас ни в коей мере не расслабляет.

— Чем сильна «Сибирь» сегодня?

— В составе команды собраны играющие ребята, они надежно действуют в обороне и обладают очень острой контратакой.