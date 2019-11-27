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Арбитраж Татарстана запустил банкротство владельца «Галереи вин»

12:41, 27.11.2019
Арбитраж Татарстана запустил банкротство владельца «Галереи вин»
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд РТ ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении казанского предпринимателя Якова Цейнштейна. Банкротство основателя «Галереи вин» следует за банкротством самой компании.

Финансовым управляющим бизнесмена назначена Лейсан Галлямова, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что «Галерея вин» обанкротилась после череды финансовых споров с «Татфондбанком». В сентябре конкурсному управляющему компании удалось взыскать с владельца 0,5 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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