Арбитраж Татарстана запустил банкротство владельца «Галереи вин»
Арбитражный суд РТ ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении казанского предпринимателя Якова Цейнштейна. Банкротство основателя «Галереи вин» следует за банкротством самой компании.
Финансовым управляющим бизнесмена назначена Лейсан Галлямова, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что «Галерея вин» обанкротилась после череды финансовых споров с «Татфондбанком». В сентябре конкурсному управляющему компании удалось взыскать с владельца 0,5 млн рублей.Бизнес Татарстан
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