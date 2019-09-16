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Конкурсник «Галереи вин» взыскал с владельца компании более полумиллиона рублей

11:30, 16.09.2019
Конкурсник «Галереи вин» взыскал с владельца компании более полумиллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru

Конкурсный управляющий фирмы «Галерея вин», владевшей ранее одноименной сетью магазинов, через суд признал недействительными два договора компании с Яковом Цейнштейном — он, напомним, является владельцем «Галереи вин», а до банкротства занимал должность директора компании.

В обоих случаях речь идет о допсоглашениях к трудовому договору, заключенному между Цейнштейном и компанией. По этим допсоглашениям Цейнштейн получил более 527 тысяч рублей — вероятно, речь идет о премиях или иных бонусах.

Напомним, в августе «Татсоцбанк», являющийся кредитором «Галереи вин», потребовал банкротства Якова Цейнштейна.

Бизнес Татарстан
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