На Кубе открылся фирменный автоцентр КАМАЗа

На Кубе открылся фирменный автоцентр КАМАЗа. Он расположился в ОЭЗ «Мариэль» в 45 км от Гаваны.

«Фирменный автоцентр «КАМАЗ» станет основной витриной нашей компании на Кубе. Его строительство осуществлялось официальным дилером ПАО «КАМАЗ» в этой стране — компанией Autocentro ZED S.A. Автоцентр оснащен самым современным оборудованием, на его территории предусмотрена организация учебных классов», — отметил генеральный директор Внешнеторговой компании «КАМАЗ» (ВТК) Рафаил Гафеев.

В настоящее время на Кубе насчитывается порядка 8,5 тыс. машин автогиганта. Мастерские позволят обеспечивать выездное обслуживание и ремонт в отдаленных районах острова.

В открывшемся автоцентре будут работать кубинские специалисты, для обучения которых в Кубу будут выезжать специалисты предприятия, передает пресс-служба КАМАЗа.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане открылась новая линия КАМАЗа. В церемонии открытия принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

