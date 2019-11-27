Четыре сэйва Тимура Билялова — в топ-10 спасений недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала топ-10 лучших спасений вратарей на прошедшей неделе.

Сразу четыре позиции списка занял голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов. Три спасения казанца против «Салавата Юлаева» и сейв в игре с «Сибирью» заняли 3, 5, 7 и 10-е места в топе.

Также в списке представлен вратарь уфимцев Юха Метсола. Голкипер «Салавата Юлаева» со своим сейвом в игре с китайским «Куньлунь» стал вторым в рейтинге.

Напомним, ранее были опубликованы авторы лучших голов недели в КХЛ.