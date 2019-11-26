Гол Кары в матче с «Салаватом» — в десятке лучших шайб недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала топ-10 лучших голов прошедшей недели.

На седьмой строчке рейтинга расположился гол нападающего «Ак Барса» Владислава Кары в ворота «Салавата Юлаева». В середине третьего периода матча форвард казанцев оказался один перед воротами уфимцев, получив классную передачу от Вячеслава Лещенко, переиграл Юху Метсолу.

Также в число лучших вошла шайба Сакари Маннинена («Салават Юлаев») в ворота «Амура».