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Верховный суд разъяснил бизнесу, как считать срок давности налоговых преступлений

06:31, 27.11.2019
Верховный суд разъяснил бизнесу, как считать срок давности налоговых преступлений
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд РФ вынес решение по поводу сроков давности налоговых преступлений. Бизнес опасался, что позиция суда сделает эти нарушения бессрочными.

Однако предпринимателям удалось пролоббировать сохранение сегодняшнего подхода: моментом окончания налогового преступления остается фактическая неуплата налогов, сборов и страховых взносов в срок.

Зампред ВС Владимир Давыдов подтвердил, в момент неуплаты налоговое преступление считается оконченным, пишут «Ведомости».

Ранее бизнес предупреждал, что отмена срока давности по налоговым преступлениям приведет к резкому скачку количества уголовных дел.

БизнесЭкономика
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