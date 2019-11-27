Верховный суд разъяснил бизнесу, как считать срок давности налоговых преступлений
Верховный суд РФ вынес решение по поводу сроков давности налоговых преступлений. Бизнес опасался, что позиция суда сделает эти нарушения бессрочными.
Однако предпринимателям удалось пролоббировать сохранение сегодняшнего подхода: моментом окончания налогового преступления остается фактическая неуплата налогов, сборов и страховых взносов в срок.
Зампред ВС Владимир Давыдов подтвердил, в момент неуплаты налоговое преступление считается оконченным, пишут «Ведомости».
Ранее бизнес предупреждал, что отмена срока давности по налоговым преступлениям приведет к резкому скачку количества уголовных дел.БизнесЭкономика
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