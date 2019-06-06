Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством. Соответствующий проект постановления пленума ВС обсудят сегодня, пишут «Ведомости».

Эксперт «Пепеляев групп» Вадим Зарипов пояснил, что предложение ВС фактически означает отмену срока давности. Если оно будет принято, то можно будет привлечь человека за неуплату налога 10 лет назад. Чтобы освободиться от уголовного преследования, надо будет заплатить налог, пени в размере налога и штраф, на который налоговая и не рассчитывала по истечении давности по Налоговому кодексу, а также потому, что выездную проверку за тот период не проводила.

По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок. Однако теперь есть дополнение, которого в старом постановлении не было: срок давности исчисляется с момента добровольного погашения налоговой задолженности, т. е., пока лицо не погасило налоговый долг, срок давности не начинает отсчитываться.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел начнет наказывать бенефициаров компаний за действия, направленные на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства.