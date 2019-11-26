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С 9 декабря в Казани заработают 20 новых парковок на более чем 900 машин

18:29, 26.11.2019
С 9 декабря в Казани заработают 20 новых парковок на более чем 900 машин
Фото: kzn.ru

С 9 декабря в Казани заработают 20 новых парковок на более чем 900 автомобилей. Там уже установлены соответствующие дорожные знаки, информационные щиты и паркоматы.

Сейчас они работают в тестовом режиме бесплатно, с 9 декабря в автоматическом режиме начнет осуществляться контроль оплаты. Изначально же сообщалось, что в штатный режим со всеми вытекающими последствиями парковки перейдут 1 декабря.

Стоимость одного часа парковки на этих участках составит 30 и 50 рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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