С 9 декабря в Казани заработают 20 новых парковок на более чем 900 машин

С 9 декабря в Казани заработают 20 новых парковок на более чем 900 автомобилей. Там уже установлены соответствующие дорожные знаки, информационные щиты и паркоматы.

Сейчас они работают в тестовом режиме бесплатно, с 9 декабря в автоматическом режиме начнет осуществляться контроль оплаты. Изначально же сообщалось, что в штатный режим со всеми вытекающими последствиями парковки перейдут 1 декабря.

Стоимость одного часа парковки на этих участках составит 30 и 50 рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.