Казань стала лучшим городом России по качеству жизни

Казань получила премию Финансового университета при правительстве РФ как лучший город России по качеству жизни населения. Награду вручили сегодня на VI Международном форуме «Рост или рецессия: к чему готовиться?» в Москве.

Победителей определили в результате телефонных опросов, которые проводились с весны до осени в 78 городах страны с численностью населения более 250 тыс. человек. В каждом населенном пункте было опрошено не менее 600 человек, которые могли оценить качество медицинского обслуживания, состояние дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.

Среди городов ПФО у Казани наиболее высокие результаты по следующим показателям: доля тех, кто полностью или в основном доволен состоянием своего дома (68%), работой жилищно-коммунальных служб (57%), что город удобен для жизни (87%) и т.д., сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что в прошлом году Казань заняла четвертое место в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни.