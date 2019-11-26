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Казань стала лучшим городом России по качеству жизни

17:27, 26.11.2019
Казань стала лучшим городом России по качеству жизни
Фото: kzn.ru

Казань получила премию Финансового университета при правительстве РФ как лучший город России по качеству жизни населения. Награду вручили сегодня на VI Международном форуме «Рост или рецессия: к чему готовиться?» в Москве.

Победителей определили в результате телефонных опросов, которые проводились с весны до осени в 78 городах страны с численностью населения более 250 тыс. человек. В каждом населенном пункте было опрошено не менее 600 человек, которые могли оценить качество медицинского обслуживания, состояние дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.

Среди городов ПФО у Казани наиболее высокие результаты по следующим показателям: доля тех, кто полностью или в основном доволен состоянием своего дома (68%), работой жилищно-коммунальных служб (57%), что город удобен для жизни (87%) и т.д., сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что в прошлом году Казань заняла четвертое место в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни.

Общество Татарстан
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