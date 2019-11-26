Путин отменил «детские» выплаты в 50 рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене компенсационных выплат по уходу за ребенком, размер которых составлял 50 рублей в месяц. Соответствующая норма перестанет действовать с 1 января 2020 года.

«Признать утратившими силу: указ президента России от 30 мая 1994 года №1110 «О повышении компенсационных выплат отдельным категориям граждан...» — цитирует документ RT.

Отмечается, что те, кому они уже были назначены, продолжат получать свои 50 рублей в месяц.

Напомним, что по новому законодательству материальную поддержку будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Им полагаются выплаты в размере одного прожиточного минимума.