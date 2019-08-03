Путин утвердил закон о повышении детских пособий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает пособие на детей от 1,5 до 3 лет. Выплаты увеличатся с 50 рублей до планки прожиточного минимума в регионах.

Этот же закон расширяет списки получающих такие пособия, поскольку адресатами становятся семьи, в которых на каждого члена приходится до 2 прожиточных минимумов.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Повысить на принципе адресности пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе предложил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До этого Путин по итогам прямой линии дал поручение кабмину до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, которые позволят увеличить с 1 января 2020 года пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.