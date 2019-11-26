Новости общества

16:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана официально назначил Жаворонкова замглавы Минздрава РТ

15:31, 26.11.2019
Кабмин Татарстана официально назначил Жаворонкова замглавы Минздрава РТ
Фото: kzn.ru

Кабинет министров Татарстана официально утвердил Владимира Жаворонкова заместителем министра здравоохранения республики.

Соответствующее постановление премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 25 ноября. Согласно документу, Жаворонков занял пост с 7 ноября.

Напомним, что о назначении победителя конкурса «Лидеры России» президент Татарстана Рустам Минниханов объявил еще месяц назад.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров