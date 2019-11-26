Кабмин Татарстана официально назначил Жаворонкова замглавы Минздрава РТ
Кабинет министров Татарстана официально утвердил Владимира Жаворонкова заместителем министра здравоохранения республики.
Соответствующее постановление премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 25 ноября. Согласно документу, Жаворонков занял пост с 7 ноября.
Напомним, что о назначении победителя конкурса «Лидеры России» президент Татарстана Рустам Минниханов объявил еще месяц назад.ОбществоВласть Татарстан
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