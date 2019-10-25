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Минниханов рассказал о назначении победителя «Лидеров России» замминистра здравоохранения Татарстана

16:38, 25.10.2019
Минниханов рассказал о назначении победителя «Лидеров России» замминистра здравоохранения Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что пост замглавы Минздрава РТ займет Владимир Жаворонков, ставший победителем конкурса «Лидеры России». Жаворонков занимал должность заместителя главврача республиканского онкодиспансера.

«На встрече с членами клуба лидеров России «Эльбрус» президент Татарстана озвучил решение о том, что Владимир Жаворонков назначен заместителем министра здравоохранения», — передает «Татар-информ» слова официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой.

Напомним, что Жаворонков также являлся главным внештатным онкологом Минздрава Татарстана.

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