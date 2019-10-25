Минниханов рассказал о назначении победителя «Лидеров России» замминистра здравоохранения Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что пост замглавы Минздрава РТ займет Владимир Жаворонков, ставший победителем конкурса «Лидеры России». Жаворонков занимал должность заместителя главврача республиканского онкодиспансера.
«На встрече с членами клуба лидеров России «Эльбрус» президент Татарстана озвучил решение о том, что Владимир Жаворонков назначен заместителем министра здравоохранения», — передает «Татар-информ» слова официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой.
Напомним, что Жаворонков также являлся главным внештатным онкологом Минздрава Татарстана.
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