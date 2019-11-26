В Башкирии фура протаранила легковушку, пострадали два человека

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Днем 25 ноября на дороге Самара — Уфа — Челябинск произошло тройное ДТП. В результате аварий водитель отечественного авто погиб, двое пассажиров доставлены в больницы.

По имеющейся информации, 39-летний водитель ВАЗ-21150, двигаясь со стороны Челябинска в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с «Форд Фокусом».

После этого в отечественную легковушку, которая находилась на встречной полосе, врезалась грузовая машина марки DAF — машину отбросило в кювет.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, двое его пассажиров — 44-летняя женщина и 23-летний парень — с различными травмами попали в больницу, сообщил начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

Ранее сообщалось, что на трассе Заинск — Набережные Челны столкнулись четыре автомобиля, в числе которых микроавтобус «Газель». В результате аварии погиб один человек, еще 14 госпитализированы.

