Соцсети: в Татарстане в аварию попал микроавтобус с пассажирами: один человек погиб, 14 пострадали

Фото: кадр видео из соцсети

Сегодня утром на трассе Заинск — Набережные Челны столкнулись четыре автомобиля, в числе которых микроавтобус «Газель». Фото и видео с места ДТП люди выложили в соцсеть.

В результате аварии погиб один человек, еще 14 госпитализированы. По неподтвержденным данным, среди пострадавших есть ребенок.

На месте работают врачи скорой помощи, пожарные расчеты, сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее страшная авария с участием минивэна произошла в Оренбургской области. Минивэн Hyundai совершил столкновение с грузовой фурой. В результате погибли шесть человек, среди погибших есть ребенок.