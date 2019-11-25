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Путин поручил создать некоммерческую организацию по развитию WorldSkills

18:22, 25.11.2019
Путин поручил создать некоммерческую организацию по развитию WorldSkills
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России автономную некоммерческую организацию (АНО) по развитию движения WorldSkills. Она должна появиться до 15 февраля 2020 года.

За основу организации предлагается взять Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Согласно поручению, правительство страны должно взять на себя финансирование новой организации, а также выделить средства на ликвидацию агентства.

Новое АНО, отвечающее за движение WorldSkills, будет формировать новую производственную культуру, содействовать повышению квалификации кадров, организовывать соревнования по профессиональному мастерству и представлять Россию в организации WorldSkills International.

Напомним, что в августе этого года Казань приняла мировой чемпионат WorldSkills.

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