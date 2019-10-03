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МВД: муж беглой кассирши Хайруллиной проиграл из украденных 20 млн рублей большую часть

12:42, 03.10.2019 2
МВД: муж беглой кассирши Хайруллиной проиграл из украденных 20 млн рублей большую часть
Фото: скриншот - 1tv.ru

Большая часть суммы, которую похитила кассир Луиза Хайруллина из банка башкирского Салавата, была проиграна ее мужем в букмекерских конторах.

«Действительно, были перечисления, большую часть суммы он проиграл», — сказал начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, следственные действия в отношении четы Хайруллиных продолжаются, супруги дают признательные показания.

Напомним, что в мае 2019 года Луиза Хайруллина пропала вместе с семьей. После ее побега в банке не досчитались более 20 млн рублей. За время розыска женщина стала звездой федерального масштаба. Следствие обнаружило ее на съемной квартире в Казани. Впоследствии ее арестовали.

Позже суд Уфы отправил под домашний арест на два месяца мужа кассирши — Марата Хайруллина. В интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале он подтвердил информацию, обнародованную в Сети, о том, что начал играть на спортивных тотализаторах, в результате чего загнал семью в долги.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах читайте в материале «Реального времени».

Происшествия БашкортостанТатарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Муж больной.
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  • Анонимно 03 окт
    Мы все больные!! Что читаем? Что смотрим? Что едим!!!????
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