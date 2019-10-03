МВД: муж беглой кассирши Хайруллиной проиграл из украденных 20 млн рублей большую часть

Большая часть суммы, которую похитила кассир Луиза Хайруллина из банка башкирского Салавата, была проиграна ее мужем в букмекерских конторах.



«Действительно, были перечисления, большую часть суммы он проиграл», — сказал начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, следственные действия в отношении четы Хайруллиных продолжаются, супруги дают признательные показания.

Напомним, что в мае 2019 года Луиза Хайруллина пропала вместе с семьей. После ее побега в банке не досчитались более 20 млн рублей. За время розыска женщина стала звездой федерального масштаба. Следствие обнаружило ее на съемной квартире в Казани. Впоследствии ее арестовали.

Позже суд Уфы отправил под домашний арест на два месяца мужа кассирши — Марата Хайруллина. В интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале он подтвердил информацию, обнародованную в Сети, о том, что начал играть на спортивных тотализаторах, в результате чего загнал семью в долги.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах читайте в материале «Реального времени».