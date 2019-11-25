Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,6 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 63,6—64,6 рубля за 1$. Начавшаяся неделя обещает быть нейтральной для отечественной валюты. Внутренних драйверов, таких как рост котировок нефти и налоговый период, недостаточно для существенного изменения курса рубля.

На внешнем рынке не наблюдается факторов в пользу отечественной валюты. Риторика переговоров между США и Китаем изменчива, и это способствует рыночной неопределенности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в среднем на счетах россиян хранится по 200 тысяч рублей.

