Россияне хранят на депозитах в среднем 200 тысяч рублей. В Татарстане — гораздо меньше

В среднем на счетах Россиян хранится по 200 тысяч рублей, такие данные приводит «РИА Новости».

При этом размер банковского депозита сильно разнится между регионами. Больше всего денег в банках хранят москвичи — в среднем на счетах жителей столицы России хранится более 820 тысяч рублей.

При этом показатели Москвы искажают среднюю картину. Если не брать в расчет столицу России, то окажется, что средний банковский вклад составит 142 тысячи рублей.

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге с показателем в 420 тысяч рублей. Также в лидерах значатся Магаданская область, Камчатка, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область и Подмосковье. Среднедушевые депозиты жителей этих регионов находятся в диапазоне от 217 тысяч рублей (Московская область) до 318 тысяч рублей (Колыма).

Среднедушевой банковский вклад в Татарстане составил 156 тысяч рублей — это 20-я строчка в рейтинге. При этом прирост вкладов в республике составил всего 18%.

Меньше всего денег на счетах жителей Чечни и Ингушетии. Там средний депозит составил 8,5 и 9 тысяч соответственно.

Ранее «Реальное время» сообщало, что АСВ увеличило процент выплат вкладчикам «ИнтехБанка» до 22,13%.