Тамара Москвина: «Загитова доставляет удовольствие публике, ничего страшного, что нет медалей»

Известный российский тренер Татьяна Москвина не согласна с критиками олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, считающими, что фигуристке пора заканчивать спортивную карьеру.

— Давайте я вас спрошу, — предложила Москвина. — У вас был конкурс на лучшую статью. Вы его выиграли. Все вас поздравляют. А потом говорят: слушай, чего ты здесь сидишь, давай заканчивай?

— А чем я буду зарабатывать?

— Вот, вы думаете, что будете делать. Значит, Загитовой нравится кататься. Для нее не медаль — главное, а выступление. Сам процесс. Этим она доставляет удовольствие публике. Она — производитель удовольствия.

— Но спортсмены ведь борются за медали.

— Меня иногда спрашивают: «Вы, наверное, с горя переживали, что ваши фигуристы заняли второе или третье место?» А я им в ответ: «Скажите, пожалуйста, какое место ваша компания занимает в Петербурге?»

Мне, предположим, говорят: «Третье». — «А в России?» — «Десятое». — «А в мире?» Начинают смеяться. А я говорю: «А мои ученики занимают второе или третье место в мире». С какой стати они должны уходить? Люди потратили много времени, своих жизненных сил, чем-то жертвовали.

Подумаешь, у них будет одна золотая медаль, а остальные серебряные. Посмотрите на список участников. У многих вообще никаких медалей не было, но они же не вешаются.

— Если Загитова больше не выиграет ни одной медали, то ничего страшного не произойдет?

— Ничего страшного!

— Когда человек стал олимпийским чемпионом, к нему, наверное, другой спрос. Он зашел на пьедестал и вряд ли хочет с него спускаться.

— Когда-то я бегала стометровку за 15 секунд, а сейчас так уже не смогу. И что мне теперь, вешаться, что ли?! — сказала Москвина.

Алина Загитова пробилась в финал Гран-при по фигурному катанию, заняв третье место на этапе в Японии. При этом туда не смогли отобраться другие россиянки — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.



Напомним, ранее другой российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что Загитовой пора заканчивать карьеру.

Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 и победительницей чемпионата мира в прошлом году.