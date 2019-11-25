Тамара Москвина: «Загитова доставляет удовольствие публике, ничего страшного, что нет медалей»
Известный российский тренер Татьяна Москвина не согласна с критиками олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, считающими, что фигуристке пора заканчивать спортивную карьеру.
— Давайте я вас спрошу, — предложила Москвина. — У вас был конкурс на лучшую статью. Вы его выиграли. Все вас поздравляют. А потом говорят: слушай, чего ты здесь сидишь, давай заканчивай?
— А чем я буду зарабатывать?
— Вот, вы думаете, что будете делать. Значит, Загитовой нравится кататься. Для нее не медаль — главное, а выступление. Сам процесс. Этим она доставляет удовольствие публике. Она — производитель удовольствия.
— Но спортсмены ведь борются за медали.
— Меня иногда спрашивают: «Вы, наверное, с горя переживали, что ваши фигуристы заняли второе или третье место?» А я им в ответ: «Скажите, пожалуйста, какое место ваша компания занимает в Петербурге?»
Мне, предположим, говорят: «Третье». — «А в России?» — «Десятое». — «А в мире?» Начинают смеяться. А я говорю: «А мои ученики занимают второе или третье место в мире». С какой стати они должны уходить? Люди потратили много времени, своих жизненных сил, чем-то жертвовали.
Подумаешь, у них будет одна золотая медаль, а остальные серебряные. Посмотрите на список участников. У многих вообще никаких медалей не было, но они же не вешаются.
— Если Загитова больше не выиграет ни одной медали, то ничего страшного не произойдет?
— Ничего страшного!
— Когда человек стал олимпийским чемпионом, к нему, наверное, другой спрос. Он зашел на пьедестал и вряд ли хочет с него спускаться.
— Когда-то я бегала стометровку за 15 секунд, а сейчас так уже не смогу. И что мне теперь, вешаться, что ли?! — сказала Москвина.
Алина Загитова пробилась в финал Гран-при по фигурному катанию, заняв третье место на этапе в Японии. При этом туда не смогли отобраться другие россиянки — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.
Напомним, ранее другой российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что Загитовой пора заканчивать карьеру.
Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 и победительницей чемпионата мира в прошлом году.СпортФигурное катание
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