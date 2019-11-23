Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная вышли в Финал Гран-при, Туктамышева и Медведева — не отобрались

Сразу четыре российские фигуристки смогли отобраться в финал Гран-при по фигурному катанию.

Все четверо представляют одного тренера — Этери Тутберидзе, это Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Последние три фигуристки выиграли все этапы Гран-при в сезоне, одержав каждая по две победы.

Кроме россиянок в финал отобрались японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл, как и Загитова, дважды попадавшие на подиум по ходу этапов Гран-при.

Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева не смогли выйти в финал соревнований.

Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.