Костомаров о Загитовой: «Надо вовремя заканчивать. Высоких результатов от нее ждать не стоит»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился мнением о перспективах фигуристки Алины Загитовой при нынешней конкуренции среди женщин.

«Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.

Даже если она соберется, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у ее соперниц. А ведь тренируются они в одной группе. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от нее ожидать не стоит», — заявил Костомаров.

Сегодня Алина Загитова пробилась в финал Гран-при по фигурному катанию, заняв третье место на этапе в Японии. При этом туда не смогли отобраться другие россиянки - Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 и победительницей чемпионата мира в прошлом году.