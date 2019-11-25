Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны. По мнению парламентария, действия, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны. Об этом сообщают «Известия».

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта» , — прокомментировал «Известиям» Владимир Жириновский.

Напомним, 2018 году в Татарстане разгорелся спор о самообороне бизнесмена из Бугульмы, на дом которого напали трое грабителей. Предприниматель, защищая свой дом и семью, смертельно ранил двоих налетчиков. Против него Следком возбудил уголовное дело, после чего прокуратура отменила постановление Следственного комитета.