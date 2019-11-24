В Татарстане сын до смерти избил отца

В Мензелинском районе Татарстана житель села Коноваловка избил родного отца до смерти. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным полиции, 28-летний сын поссорился с 61-летним отцом во время совместного распития спиртных напитков. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте, сообщает ведомство.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Татарстане осудили мужчину, до смерти избившего свою мать.