Новости общества

14:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сын до смерти избил отца

13:34, 24.11.2019
В Татарстане сын до смерти избил отца
Фото: realnoevremya.ru

В Мензелинском районе Татарстана житель села Коноваловка избил родного отца до смерти. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным полиции, 28-летний сын поссорился с 61-летним отцом во время совместного распития спиртных напитков. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте, сообщает ведомство.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Татарстане осудили мужчину, до смерти избившего свою мать.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров