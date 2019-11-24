В Татарстане адвокат получила срок за неявки на судебные заседания

В Альметьевске адвокат получила три года колонии за то, что не посещала судебные заседания, подделывая документы. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш.

По данным издания, женщина, получив одно дело, пообещала клиенту самостоятельно ходить в суд. Однако заседания она пропускала, выдумывая истории и подделывая документы. В результате дело было проиграно. Подзащитный решил проверить, почему, и по номеру дело узнал, что на его защиту никто не приходил.

Клиент адвоката подал на нее в суд. В результате женщину осудили на три года колонии.

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