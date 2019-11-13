В Оренбурге задержали главу адвокатской палаты региона
Полиция задержала главу адвокатской палаты Оренбургской области Валерия Бодашко. Его подозревают во взяточничестве.
«Следственным управлением СК по Оренбургской области на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») в отношении главы адвокатской палаты Оренбургской области Валерия Бодашко. Он задержан», — цитирует ТАСС сообщение источника.
По версии следствия в конце 2018 года главный адвокат региона получил 450 тысяч рублей за присвоение адвокатского статуса.ОбществоПроисшествия
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