В Казани столкнулись автомобили «Яндекс.Такси» и «Uber»

В Казани столкнулись два автомобиля, относящиеся к сервисам «Яндекс» и «Uber». Фотография с места ДТП опубликована в соцсетях.

Авария произошла на улице Максимова. Автомобили столкнулись на пешеходном переходе. Судя по кадрам, водитель сервиса «Яндекс. Такси» врезался в бок иномарки с надписью «Uber», после чего последняя влетела в забор.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пьяный таксист насмерть сбил 90-летнюю женщину.