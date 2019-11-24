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Общество

В Казани столкнулись автомобили «Яндекс.Такси» и «Uber»

07:28, 24.11.2019
В Казани столкнулись автомобили «Яндекс.Такси» и «Uber»

В Казани столкнулись два автомобиля, относящиеся к сервисам «Яндекс» и «Uber». Фотография с места ДТП опубликована в соцсетях.

Авария произошла на улице Максимова. Автомобили столкнулись на пешеходном переходе. Судя по кадрам, водитель сервиса «Яндекс. Такси» врезался в бок иномарки с надписью «Uber», после чего последняя влетела в забор.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пьяный таксист насмерть сбил 90-летнюю женщину.

Общество Татарстан
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