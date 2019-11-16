В Казани пьяный таксист насмерть сбил 90-летнюю женщину

Сегодня около шести утра на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева пьяный водитель автомобиля «Рено» выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 90-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте.

Водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, уточнили «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, сегодня на 68-м км автодороги Казань — Оренбург в Татарстане произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген» и «Лада». В результате аварии четыре человека погибли, еще трое пострадали.

