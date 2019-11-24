В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
В Космических войсках Воздушно-космических сил (ВКС) России заявили, что с орбиты сошёл выработавший свой ресурс космический аппарат «Космос-2422». Его фрагменты сгорели в атмосфере.
«По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 (мск) 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана», — цитирует RT ответ военного ведомства.
Спутник был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Как уточняет ТАСС, аппарат был частью системы предупреждения о ракетном нападении.
В августе Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.Общество
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