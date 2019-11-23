В Заинском районе вывезли больше 2,5 тонны мусора с незаконной свалки
Сотрудники Заинского лесничества ликвидировали несанкционированную свалку, которая находилась на опушке леса. Всего было вывезено более 2,5 тонны мусора.
Сообщение о факте загрязнения было получено через систему «Народный контроль», куда регулярно поступают многочисленные обращения граждан о захламлении земель лесного фонда бытовым мусором.
В пресс-службе Минлесхоза РТ отметили, что хоть вывоз мусора не входит в компетенцию народного контроля, работники ведомства регулярно проводят сбор и вывоз бытового мусора с лесных территории.
Ранее сообщалось, что в Казани с начала года ликвидировали 19 незаконных свалок.ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым