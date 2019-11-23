В Заинском районе вывезли больше 2,5 тонны мусора с незаконной свалки

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Сотрудники Заинского лесничества ликвидировали несанкционированную свалку, которая находилась на опушке леса. Всего было вывезено более 2,5 тонны мусора.

Сообщение о факте загрязнения было получено через систему «Народный контроль», куда регулярно поступают многочисленные обращения граждан о захламлении земель лесного фонда бытовым мусором.

В пресс-службе Минлесхоза РТ отметили, что хоть вывоз мусора не входит в компетенцию народного контроля, работники ведомства регулярно проводят сбор и вывоз бытового мусора с лесных территории.

Ранее сообщалось, что в Казани с начала года ликвидировали 19 незаконных свалок.