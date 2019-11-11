В Казани с начала года ликвидировали 19 незаконных свалок

С начала года в Казани выявили 42 места незаконного складирования отходов. Из них 19 свалок, в том числе на земельных участках в районе кладбища «Киндери», вблизи коллективного сада №15 СНТ ОАО «КАПО» и т.д., были ликвидированы.

Самая крупная из обнаруженных свалок находится на улице Ямская на участке площадью 1000 кв. м, в отношении ее собственника — ООО «Сантос» подано исковое заявление в суд.

В целом начиная с 2012 года в Казани ежегодно количество свалок и замусоренных территорий сокращается в среднем на 20%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее экологи нашли нарушения на территориях под снежные свалки в Казани.