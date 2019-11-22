Зять Ельцина рассказал, как бывший президент выбрал Путина своим преемником

Советник президента РФ, экс-глава администрации Кремля и зять Броиса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как первый президент РФ выбрал себе преемником Владимира Путина.

В интервью Владимиру Познеру Юмашев подчеркнул, что выбор Ельцина пал на Путина из-за его возраста.

«Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения: нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР», — сказал зять экс-президента.

Он пояснил, что Ельцин ушел в отставку до окончания срока, чтобы дать Путину фору. Назначение исполняющим обязанности позволило молодому лидеру показать свои преимущества перед Примаковым и Лужковым.

Он добавил, что для Ельцина был важен характер преемника, и в Путине он увидел человека со стержнем, который сможет принимать правильные решения и продолжать либеральные реформы.