В Казани заключили под стражу супружескую пару наркокурьеров

Вахитовский суд Казани избрал супружеской паре 1995 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу.

Им предъявлено обвинение в том, что они незаконно приобрели вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин, массой не менее 9, 95 грамма, которое привезли в Казань из Москвы с целью сбыта. Наркотики супруги хранили по месту временного проживания.

При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых. Также к сведению были приняты доводы следователя о том, что обвиняемые могут скрыться от предварительного следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью, передает пресс-служба Вахитовского суда.

Ранее в Казани задержали женщину, перевозившую более 5,5 кг наркотиков.

