В Татарстане задержали женщину, перевозившую более 5,5 кг наркотиков

Инспекторы ГИБДД по Татарстану на 849-м км дороги М-7 «Волга» остановили автомобиль «Тойота Плац», за рулем которого находилась 47-летняя жительница Первоуральска. В ходе обыска полицейские обнаружили 5,5 кг наркотиков.

Так, за спинкой пассажирского сиденья правоохранители нашли пять брикетов серого цвета, которые были упакованы в полимерные прозрачные пакеты, и предмет прямоугольной формы с порошкообразным веществом. Также в правом кармане кофты у женщины обнаружили и изъяли порошкообразное вещество.

Согласно данным экспертизы, сотрудники полиции изъяли 4 851,95 гр гашиша и 840,57 гр смеси, содержащей в своем составе наркотические средства «ацетилкодеин», «6-моноацетилморфин», «героин (диацетилморфин)» и «метадон (фенадон, долофин)», передает пресс-служба МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело. Как стало известно «Реальному времени», женщина уже арестована.

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