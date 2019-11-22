Глава Минцифры РТ объяснил, как работает «суверенный интернет» в Татарстане

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин объяснил, как работает «суверенный интернет» в республике.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», он подчеркнул, что речь идет не о суверенном интернете, а о том, что корневые каталоги находятся за границей.

«На самом деле, если кто-то завтра решит систему DNS-серверов физически заблокировать для России, наша IP-маршрутизация может быть нарушена. Поэтому речь идет о том, чтобы на стыке российских и зарубежных провайдеров позволять маршрутизировать трафик — тот же второй ввод. Законодатель решил минимизировать риски от возможных решений, которые могут заблокировать хождение трафика в России, вот и все», — объяснил Хайруллин.

Он отметил, что в республике уже создана соответствующая инфраструктура. По его словам, все соцобъекты подключены к интернету через ЦОД в IT-парке, а для катастрофоустойчивости второй центр обработки данных расположен в Госсовете.

Также глава Минцифры рассказал, в Татарстане есть система устойчивости интернета от внешних атак. Она находится под бдительным контролем наших офицеров по безопасности, и мы планируем ее развивать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в следующем году планирует провести конкурс для IT-специалистов. Им потребуется взломать портал госуслуг Татарстана.

