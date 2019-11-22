В Татарстане IT-специалистов попросят взломать сайт госуслуг

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в следующем году планирует провести конкурс для IT-специалистов. Им потребуется взломать портал госуслуг Татарстана.

«Я вышел с инициативой провести хакатон для «белых хакеров». Есть цифровой код нашего портала госуслуг, мы берем этот код, разворачиваем его на отдельном сервере без данных, говорим: «Кто его взломает, тому приз», — рассказал глава ведомства Айрат Хайруллин.

Он не уточнил, когда пройдет этот эксперимент.

С помощью «взлома» сайта Минцифры планирует определить уязвимость портала, объяснил министр.

Напомним, в начале октября портал госуслуг Татарстана и сайт Госсовета республики перестали работать. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин объяснил, что это было связано с аварией в дата-центре ИТ-парка.

Ранее Айрат Хайруллин рассказал «Реальному времени» о причинах появления нового ведомства, предстоящей работе и предсказал переход 80% всех взаимодействий граждан с государством в цифровой вид.

