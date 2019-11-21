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Минниханов поручил подготовить расширенное заседание на тему борьбы с молодежной преступностью

06:30, 21.11.2019 1
Минниханов поручил подготовить расширенное заседание на тему борьбы с молодежной преступностью
Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обсудить вопросы молодежной преступности в Татарстане с привлечением заинтересованных сторон. Об этом рассказала представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сегодня в Доме правительства РТ состоялось совещание с участием президента Татарстана и правоохранительных органов. Были рассмотрены вопросы организованной преступности и, в частности, преступности несовершеннолетних. Ситуация находится под контролем. Президент видит обеспокоенность граждан, поэтому поручил организовать расширенное совещание на эту тему с привлечением самого широкого круга заинтересованных сторон. Ожидается, что это будет формат Совета безопасности РТ», — сказала Галимова.

По словам Галимовой, ситуация находится под личным контролем Минниханова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан в «Рейтинге криминогенности регионов» резко ухудшил свою позицию. В 18 районах Татарстана наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. В связи с этим в Набережных Челнах прошли обыски у пяти предполагаемых лидеров молодежных группировок.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:53
    Если бы не начали говорить об этом, силовики радостно рапортовали бы, что у нас все спокойно
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