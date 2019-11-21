Минниханов поручил подготовить расширенное заседание на тему борьбы с молодежной преступностью

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обсудить вопросы молодежной преступности в Татарстане с привлечением заинтересованных сторон. Об этом рассказала представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сегодня в Доме правительства РТ состоялось совещание с участием президента Татарстана и правоохранительных органов. Были рассмотрены вопросы организованной преступности и, в частности, преступности несовершеннолетних. Ситуация находится под контролем. Президент видит обеспокоенность граждан, поэтому поручил организовать расширенное совещание на эту тему с привлечением самого широкого круга заинтересованных сторон. Ожидается, что это будет формат Совета безопасности РТ», — сказала Галимова.

По словам Галимовой, ситуация находится под личным контролем Минниханова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан в «Рейтинге криминогенности регионов» резко ухудшил свою позицию. В 18 районах Татарстана наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. В связи с этим в Набережных Челнах прошли обыски у пяти предполагаемых лидеров молодежных группировок.