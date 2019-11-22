В России может появиться минимальный стандарт благоустройства городов

В России планируется создать минимальный стандарт благоустройства для дальнейшего развития комфортной среды в российских городах.



«Это магистраль, это гостиницы в центре города, это общественные пространства, станция скорой помощи и т. д.», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече с лидерами городских сообществ в Агентстве стратегических инициатив (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, городская среда 262 (23%) российских городов по итогам 2018 года названа благоприятной.

Ранее опрос показал, что 70% россиян, чей двор был благоустроен в 2017—2019 годах, в целом остались довольны.