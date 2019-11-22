Опрос: большинство россиян остались довольны благоустройством дворов

70% россиян, чей двор был благоустроен в 2017—2019 годах, в целом остались довольны. Об этом говорится в результатах опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Недовольными благоустройством остались 24,1% респондентов. Среди недостатков проведенных работ участники опроса в первую очередь назвали их низкое качество (31,9%).

19% опрошенных заявили, что были проигнорированы предпочтения жителей в области дизайна, еще 10,5% — что в процессе благоустройства рабочие отступили от уже утвержденного проекта. 9% респондентов заявили о невыполнении работ в указанном объеме, 5,4% — о затягивании сроков.

Наиболее популярными формами благоустройства дворов стали ремонт дворовых проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, урн, а также освещение дворовых территорий, пишет RT.

Ранее сообщалось, что на программу благоустройства дворов многоквартирных домов «Наш двор» в 2020 году Татарстан планирует направить 17 млрд рублей.