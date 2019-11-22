В России отзовут более 9 тыс автомобилей Audi Q5

Российский представитель Volkswagen ООО «Фольксваген Груп Рус» сообщил об отзыве 9 469 Audi Q5.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 2017 года. В пресс-службе Росстандарта к сообщению прилагается список VIN-кодов машин.

Автомобили подлежат отзыву потому, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки и ее крепление может ослабнуть, в некоторых случаях полностью отделиться.

На машинах необходимо закрепить выступ накладки колесной арки двумя модифицированными фиксаторами.

Ранее сообщалось, что компания Nissan отзывает порядка 450 тыс. автомобилей по всему миру. В машинах обнаружили проблему с утечкой тормозной жидкости.

