Nissan отзывает 450 тысяч авто по всему миру

Компания Nissan отзывает порядка 450 тыс. автомобилей по всему миру. В машинах обнаружили проблему с утечкой тормозной жидкости.

Основной недочет связан с неисправностью насоса антиблокировочной системы. Подчеркивается, что утечка может вызвать короткое замыкание и возгорание из-за попадания жидкости на электронную плату управления в некоторых случаях.

Так, отзыву подлежат полноразмерные кроссоверы Murano, которые были произведены с 2015 по 2018 год, седаны Maxima 2016—2018 годов выпуска, а также внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, выпущенные с 2017 года. Отмечается, что кампания продлится до лета следующего года из-за большого количества дефектных авто, пишет агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что Nissan отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, произведенных c января 2007 года по август 2014 года. Отзыв связан с возможной неисправностью пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира, что может привести к ее некорректному срабатыванию.

